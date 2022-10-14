Какие автомобили покупали жители Санкт-Петербурга в сентябре?

В Северной столице на рынке новых легковых автомобилей продолжает лидировать LADA Granta, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* за сентябрь. Таким образом, в отличие от Москвы, где лидирует китайский Haval Jolion, жители Санкт-Петербурга отдали предпочтение отечественной модели.

LADA Granta в первый месяц осени здесь была куплена в количестве 286 экземпляров, что в 5,5 раза больше, чем в сентябре 2021 года. Однако китайский Haval Jolion уже буквально «наступает ей на пятки». Его результат – 279 экземпляров (рост в 5 раз). На третьей позиции – еще один «китаец» – Сhery Tiggo 7 PRO (202 шт.). В ТОП-5 также вошли Geely Coolray (135 шт.; +19%) и LADA Vesta (76 шт.; -74%).

Что касается марочного рейтинга, то и здесь, как оказалось, Санкт-Петербург по своим предпочтениям отличается от Москвы. ТОП-3 возглавил отечественный бренд LADA (480 шт.), за ним следуют китайские Haval (360 шт.) и Chery (306 шт.).

Всего жители Северной столицы приобрели в прошлом месяце 2,7 тыс. новых легковых автомобилей, это на 66% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Полный список автодилеров Санкт-Петербурга (и других городов РФ) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ