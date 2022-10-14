Haval Jolion второй месяц подряд лидирует на рынке Москвы

Самым популярным автомобилем у москвичей в сентябре 2022 года снова стал китайский кроссовер Haval Jolion, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Напомним, что по итогам августа тоже первенствовала эта модель.
Впечатляет и другой факт: так же, как и по итогам августа, четыре первых места в московском модельном рейтинге за сентябрь заняли автомобили из Поднебесной. Причем лидирует эта четверка с большим отрывом от конкурентов.
Что касается отечественных автомобилей, то еще в июле на столичном рынке лидировала вазовская LADA Vesta. По итогам августа она опустилась в рейтинге на шестую позицию, а в сентябре даже не попала в ТОП-10.
В результате пятерка самых популярных в столице моделей в первый месяц осени выглядит следующим образом. На первом месте – Havаl Jolion с показателем 646 купленных автомобилей (рост по сравнению с показателем годичной давности в 6,7 раза). На второй строчке – Chery Tiggo 7 PRO (628 шт.). Далее идет Geely Coolray, который приобрели в количестве 541 экземпляра (рост в 4 раза). Четвертым финиширует Chery Tiggo 4 (414 шт.; рост в 2,9 раза). На пятом месте – отечественная LADA Granta с результатом 376 купленных автомобилей (рост в 3 раза).
Любимый ранее столичными жителями Volkswagen Polo в сентябре 2022 года оказался лишь на шестом месте (270 шт.; -57%). Он – единственный из «европейцев», который сумел попасть в первую десятку сентября, а семь позиций здесь занимают «китайцы».
В марочном рейтинге Москвы по итогам первого осеннего месяца лидирует китайский бренд Chery, на втором месте – Geely, на третьем – Haval. Отечественная LADA расположилась на четвертой строчке, а замыкает пятерку лидеров корейская марка Kia.
Всего же в сентябре нынешнего года объем столичного рынка составил 6,5 тыс. автомобилей. Это на 64% меньше, чем год назад. А вот подробно о российском рынке вы можете узнать здесь.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Haval, АВТОСТАТ