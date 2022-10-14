Haval Jolion второй месяц подряд лидирует на рынке Москвы

Самым популярным автомобилем у москвичей в сентябре 2022 года снова стал китайский кроссовер Haval Jolion, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Напомним, что по итогам августа тоже первенствовала эта модель.

Впечатляет и другой факт: так же, как и по итогам августа, четыре первых места в московском модельном рейтинге за сентябрь заняли автомобили из Поднебесной. Причем лидирует эта четверка с большим отрывом от конкурентов.

Что касается отечественных автомобилей, то еще в июле на столичном рынке лидировала вазовская LADA Vesta. По итогам августа она опустилась в рейтинге на шестую позицию, а в сентябре даже не попала в ТОП-10.

В результате пятерка самых популярных в столице моделей в первый месяц осени выглядит следующим образом. На первом месте – Havаl Jolion с показателем 646 купленных автомобилей (рост по сравнению с показателем годичной давности в 6,7 раза). На второй строчке – Chery Tiggo 7 PRO (628 шт.). Далее идет Geely Coolray, который приобрели в количестве 541 экземпляра (рост в 4 раза). Четвертым финиширует Chery Tiggo 4 (414 шт.; рост в 2,9 раза). На пятом месте – отечественная LADA Granta с результатом 376 купленных автомобилей (рост в 3 раза).