Обновленный Geely Tugella выходит на российский рынок

Компания Geely представляет на российском рынке обновленный купе-кроссовер Geely Tugella 2022-го модельного года, который поступит в продажу в ближайшее время. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury, Flagship и новой версии Flagship Sport – по цене от 3 млн 999 тыс. 990 рублей до 4 млн 299 тыс. 990 рублей.
Купе-кроссовер Geely Tugella 2022-го модельного года получил более динамичный дизайн переднего бампера с вертикальными черными вставками по краям, а также новую решетку радиатора со стильными трехмерными ячейками. Задняя часть автомобиля отличается новым аэродинамичным бампером и парой сдвоенных патрубков выхлопной системы, придающих автомобилю еще более спортивный вид.
Среди изменений в салоне стоит отметить появление обивки потолка черного цвета. Автомобиль оборудован премиальной аудиосистемой с 12 динамиками, включая сабвуфер, и четырьмя USB-слотами – по два на каждом ряду. Кроме того, в обновленной версии Tugella появился проекционный HUD-дисплей, транслирующий необходимые в дороге показатели бортового компьютера на лобовое стекло.
Купе-кроссовер Geely Tugella оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 3603 автомобиля Geely Tugella, что в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате этот купе-кроссовер вошел в тройку самых популярных моделей Geely на российском авторынке.
Сколько автомобилей Geely числится в России и кто на них ездит? Об этом и не только читайте в маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Geely