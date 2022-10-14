Обновленный Geely Tugella выходит на российский рынок

Компания Geely представляет на российском рынке обновленный купе-кроссовер Geely Tugella 2022-го модельного года, который поступит в продажу в ближайшее время. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury, Flagship и новой версии Flagship Sport – по цене от 3 млн 999 тыс. 990 рублей до 4 млн 299 тыс. 990 рублей.

Купе-кроссовер Geely Tugella 2022-го модельного года получил более динамичный дизайн переднего бампера с вертикальными черными вставками по краям, а также новую решетку радиатора со стильными трехмерными ячейками. Задняя часть автомобиля отличается новым аэродинамичным бампером и парой сдвоенных патрубков выхлопной системы, придающих автомобилю еще более спортивный вид.

Среди изменений в салоне стоит отметить появление обивки потолка черного цвета. Автомобиль оборудован премиальной аудиосистемой с 12 динамиками, включая сабвуфер, и четырьмя USB-слотами – по два на каждом ряду. Кроме того, в обновленной версии Tugella появился проекционный HUD-дисплей, транслирующий необходимые в дороге показатели бортового компьютера на лобовое стекло.