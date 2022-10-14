Китайская NIO начала продажи нового седана с автопилотом

Китайская компания NIO начала поставки местным дилерам нового седана под названием ET5, продажи которого стартуют в самое ближайшее время. Производство новинки ведется на заводе в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает портал Autonews.ru.

В движение NIO ET5 приводят два электродвигателя суммарной мощностью 360 кВт (489 л.с.) и моментом 700 Нм. Заявлено, что время разгона до 100 км/ч займет у NIO ET5 4,3 секунды. Пятидверный седан можно будет купить с тремя вариантами аккумуляторов: cтандартный (75 кВт-ч, его хватит на 550 км пути), увеличенной дальности (100 кВт-ч на 700 км) и сверхдальний диапазон (150 кВт-ч и около 1000 км пути в автономном режиме).