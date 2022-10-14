Китайская NIO начала продажи нового седана с автопилотом

Китайская компания NIO начала поставки местным дилерам нового седана под названием ET5, продажи которого стартуют в самое ближайшее время. Производство новинки ведется на заводе в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает портал Autonews.ru.
В движение NIO ET5 приводят два электродвигателя суммарной мощностью 360 кВт (489 л.с.) и моментом 700 Нм. Заявлено, что время разгона до 100 км/ч займет у NIO ET5 4,3 секунды. Пятидверный седан можно будет купить с тремя вариантами аккумуляторов: cтандартный (75 кВт-ч, его хватит на 550 км пути), увеличенной дальности (100 кВт-ч на 700 км) и сверхдальний диапазон (150 кВт-ч и около 1000 км пути в автономном режиме).
Кроме этого, ET5 получил модернизированную версию системы автономного вождения, которая называется NIO Aquila Super Sensing. Технология включает в себя лидар, семь восьмимегапиксельных камер с высоким разрешением, четыре трехмегапиксельные светочувствительные камеры объемного обзора, одну систему мониторинга водителя, пять радаров диапазона и 12 ультразвуковых датчиков. Все это управляется «суперкомпьютером» NIO Adam, который может обрабатывать 8 ГБ изображений в секунду.
Автомобиль оборудовали узкой светодиодной оптикой, покатой крышей, рельефным капотом и тормозными суппортами красного цвета. Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,24. В салоне установили цифровую приборную панель, спортивные кресла и большой дисплей мультимедийной системы в стиле Tesla.
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Фото: CarsNewsChina