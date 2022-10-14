Maserati показала новое поколение спорткара GranTurismo

Новый GranTurismo получил новый 3-литровый бензиновый турбомотор V6 Nettuno в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Силовой агрегат на версии Modena выдает 490 л.с., а на Trofeo тот же самый двигатель имеет мощность 550 л.с. Вариант Folgore оснащен 800-вольтной электрической силовой установкой с тремя электромоторами (один установлен на передней оси и два – на задней), способными выдавать до 760 л.с., и батареей на 92,5 кВт-ч.

Как пишет газета « Коммерсант », дизайн новинки отсылает к предыдущей версии модели и одновременно экстерьер выполнен в стилистике нового спорткара Maserati MC20. Модификации спорткара будут отличаться внешним декором – у версии Modena элементы кузова выполнены в глянцево-черной и хромированной отделке, у варианта Trofeo глянцево-черный декор сочетается с углепластиковыми элементами, а исполнение Folgore имеет глянцево-черные детали и элементы медного цвета.

Силовая структура спорткара выполнена из высокопрочной стали, алюминия и магния, что позволило снизить массу автомобиля и облегчить модель для установки электрической силовой установки. Все версии нового спорткара Maserati оснащены полным приводом, но модификация Folgore может передавать до 100% тяги на заднюю ось.

Продажи нового Maserati GranTurismo начнутся во втором квартале 2023 года. Первыми на рынок выйдут модификации Modena и Trofeo, а сроки начала продаж электромобиля Folgore не названы.

Между тем, по данным издания Autocar, компания Maserati возродит кабриолет GranCabrio на базе спорткара GranTurismo. Новая открытая модель технически будет унифицирована с купе и также получит электрическую версию Folgore. На рынок кабриолет, который станет преемником снятого с производства в 2019 году Maserati GranCabrio, выйдет не раньше 2024 года, поскольку презентация новинки состоится в конце 2023 года.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Maserati