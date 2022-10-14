Mercedes-Benz представил обновленный A-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновленную версию младшей модели A-Class. Купить машину можно будет в кузове «седан» или «хэтчбек». Цены на рестайлинговую модель будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в Европе до конца нынешнего года, сообщает портал Autonews.ru.
Обновленный A-Class получил новую решетку радиатора, другие бамперы и видоизмененную светодиодную оптику. В салоне машины установили цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и руль со сдвоенными спицами. Водителю стала доступна модернизированная мультимедийная система MBUX с улучшенной графикой и доработанной функцией распознавания голосовых команд.
Переднеприводную версию A-Class можно купить с 1,3-литровой турбочетверкой мощностью 136 или 163 л.с. Полноприводную модификацию машины можно купить только с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 190 или 224 л.с. Все агрегаты работают совместно с 7- или 8-ступенчатым «роботом». Механическая коробка передач для модели больше не доступна. Также все бензиновые моторы теперь работают вместе с 48-вольтовым стартером-генератором, который добавляет 14 л.с. во время трогания.
Кроме того, купить обновленный A-Class можно будет с дизельными двигателями. Однако такие моторы (116, 150 и 190 л.с.) доступны только для переднеприводной версии машины. Также клиентам предложат подзаряжаемый гибрид Mercedes-Benz A 250 e мощностью 218 л.с.
Наконец, автомобиль получил две «заряженные» АМG-версии. Седан и хэтчбек в модификации Mercedes-AMG A 35 оборудованы 2-литровым агрегатом с отдачей 306 л.с. В свою очередь, хетчбэк Mercedes-AMG A 45 S получил 2-литровый мотор мощностью 421 л.с.
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Фото: Mercedes-Benz