Mercedes-Benz представил обновленный A-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновленную версию младшей модели A-Class. Купить машину можно будет в кузове «седан» или «хэтчбек». Цены на рестайлинговую модель будут объявлены ближе к старту продаж, который состоится в Европе до конца нынешнего года, сообщает портал Autonews.ru.

Обновленный A-Class получил новую решетку радиатора, другие бамперы и видоизмененную светодиодную оптику. В салоне машины установили цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и руль со сдвоенными спицами. Водителю стала доступна модернизированная мультимедийная система MBUX с улучшенной графикой и доработанной функцией распознавания голосовых команд.