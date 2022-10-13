Toyota перестанет выпускать «заряженные» автомобили

Компания Toyota перестанет производить «заряженные» версии своих автомобилей, отмеченных литерами GR. Об этом заявил главный инженер Toyota Ясунори Суэдзава, не уточнив, на какой срок автопроизводитель отказывается от развития спортивной линейки.

Как пишет портал Motor.ru, с 2013 года японская марка выпустила несколько доработанных моделей, которые пришлись по душе любителям скорости. В их числе хэтчбеки GR Corolla и GR Yaris, а также купе GR 86 и GR Supra. По словам Суэдзавы, в ближайшее время новых автомобилей GR-серии в модельном ряду компании не предвидится. Поэтому фанаты линейки могут не ждать «заряженную» Camry, на которую многие возлагали большие надежды. Инженер назвал актуальную двухдверку GR 86 последней «заряженной» моделью серии. Напомним, в начале сентября компания Toyota подготовила новый 235-сильный мотор для спорткара GR 86, однако купить такой автомобиль пока невозможно.

Вместо расширения существующего модельного ряда компания сосредоточится на линейке под названием GR Sport. В будущем новый модельный ряд могут пополнить модифицированные Corolla, Yaris Cross и C-HR. При этом главный инженер марки не сообщил, на какой срок Toyota перестанет расширять GR-серию. Возможно, автопроизводитель вернется к актуальной линейке в ближайшем будущем.

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Фото: Toyota