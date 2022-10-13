На АВТОВАЗе сварены первые кузова LADA Vesta

АВТОВАЗ продолжает перенос технологии производства LADA Vesta с площадки «ЛАДА Ижевск» на автосборочные линии в Тольятти. Сегодня, 13 октября, на тольяттинской площадке АВТОВАЗа были сварены первые три кузова LADA Vesta. Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства, который намечен на первое полугодие 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Согласно индустриальной стратегии АВТОВАЗа, принятой в августе 2022 года, перенос выпуска LADA Vesta на тольяттинскую площадку осуществляется с целью обеспечения загрузки мощностей АВТОВАЗа и обеспечения темпа производства модели, достаточного для удовлетворения спроса. При переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля. Процесс переноса идет в соответствии с утвержденным технологическим графиком.

По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетников, перенос производства флагманской LADA Vesta на завод в Тольятти логичен, так как он основан на стремлении автоконцерна обеспечить российский авторынок доступными отечественными автомобилями. Также перенос производства позволит АВТОВАЗу сократить производственные и логистические расходы.