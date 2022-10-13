На АВТОВАЗе сварены первые кузова LADA Vesta

АВТОВАЗ продолжает перенос технологии производства LADA Vesta с площадки «ЛАДА Ижевск» на автосборочные линии в Тольятти. Сегодня, 13 октября, на тольяттинской площадке АВТОВАЗа были сварены первые три кузова LADA Vesta. Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства, который намечен на первое полугодие 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Согласно индустриальной стратегии АВТОВАЗа, принятой в августе 2022 года, перенос выпуска LADA Vesta на тольяттинскую площадку осуществляется с целью обеспечения загрузки мощностей АВТОВАЗа и обеспечения темпа производства модели, достаточного для удовлетворения спроса. При переносе технологий из Ижевска в Тольятти сохраняется высокий уровень качества и безопасности автомобиля. Процесс переноса идет в соответствии с утвержденным технологическим графиком.
По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетников, перенос производства флагманской LADA Vesta на завод в Тольятти логичен, так как он основан на стремлении автоконцерна обеспечить российский авторынок доступными отечественными автомобилями. Также перенос производства позволит АВТОВАЗу сократить производственные и логистические расходы.
Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале августа с конвейера ижевского предприятия сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти. Инвестиции в перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, проект по выпуску модели на линии B0 быстро окупится и выйдет на рентабельность уже в конце следующего года.
По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 29093 автомобиля LADA Vesta, что на 65,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в России после LADA Granta, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОВАЗ