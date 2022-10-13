Ford GT получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане

Автомобиль окрашен в цвет Liquid Silver, который по выбору клиента может быть дополнен углепластиком синего или красного цвета. В тон карбоновым элементам будут оформлены элементы 20-дюймовых карбоновых колес и сиденье водителя.

Размещенная на передней панели эмблема напечатана на 3D-принтере из порошка, который был получен из измельченного коленчатого вала двигателя гоночного Ford GT LM, занявшего в марафоне «24 часа Ле-Мана» третье место в класса.

Оснащение спорткара включает в себя карбоновые кресла, отделку салона кожей, алькантарой и углепластиком, напечатанную на 3D-принтере из титана выхлопную систему и уникальный шильдик в салоне.