Ford GT получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане | АВТОСТАТ

Ford GT получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане

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Ford GT получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане

Компания Ford посвятила суперкар GT гоночной машине 2016 года, представив модель Ford GT LM Edition. Тираж спецверсии составит 20 экземпляров, пишет газета «Коммерсант».

Автомобиль окрашен в цвет Liquid Silver, который по выбору клиента может быть дополнен углепластиком синего или красного цвета. В тон карбоновым элементам будут оформлены элементы 20-дюймовых карбоновых колес и сиденье водителя.

Ford GT получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане

Размещенная на передней панели эмблема напечатана на 3D-принтере из порошка, который был получен из измельченного коленчатого вала двигателя гоночного Ford GT LM, занявшего в марафоне «24 часа Ле-Мана» третье место в класса.

Оснащение спорткара включает в себя карбоновые кресла, отделку салона кожей, алькантарой и углепластиком, напечатанную на 3D-принтере из титана выхлопную систему и уникальный шильдик в салоне.

Ford GT получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане

Технически модель не изменилась, сохранив 660-сильный 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

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Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиспецверсииford

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