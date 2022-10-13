Ford GT получил спецверсию в честь победы в Ле-Мане

Компания Ford посвятила суперкар GT гоночной машине 2016 года, представив модель Ford GT LM Edition. Тираж спецверсии составит 20 экземпляров, пишет газета «Коммерсант».
Автомобиль окрашен в цвет Liquid Silver, который по выбору клиента может быть дополнен углепластиком синего или красного цвета. В тон карбоновым элементам будут оформлены элементы 20-дюймовых карбоновых колес и сиденье водителя.
Размещенная на передней панели эмблема напечатана на 3D-принтере из порошка, который был получен из измельченного коленчатого вала двигателя гоночного Ford GT LM, занявшего в марафоне «24 часа Ле-Мана» третье место в класса.
Оснащение спорткара включает в себя карбоновые кресла, отделку салона кожей, алькантарой и углепластиком, напечатанную на 3D-принтере из титана выхлопную систему и уникальный шильдик в салоне.
Технически модель не изменилась, сохранив 660-сильный 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.
Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке - с помощью калькулятора «Оценить авто».
Фото: Ford