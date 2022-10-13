Доля кроссоверов и внедорожников на рынке РФ вновь превысила 50%

По итогам сентября 2022 года в России было куплено 23455 новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 52,8% от общего объема рынка легковых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, рыночная доля сегмента SUV снова превысила 50%.

Напомним, что в августе этот показатель впервые за год опустился ниже указанной отметки, составив 49,5%. Сейчас же он вернулся на прежний уровень, что во многом объясняется увеличением реализации внедорожников LADA Niva Legend и возобновлением продаж модели LADA Niva Travel. Не забываем и про растущую популярность «китайцев», которые практически в полном составе играют в сегменте SUV.

Наряду с этим отметим и автомобили В-класса, на долю которых в сентябре пришлось 38,9%. Несмотря на снижение (в августе было 41,4%), суммарно сегментам SUV и В уже второй месяц подряд принадлежит более 90% российского рынка.

Во сколько обходится содержание автомобилей разных классов – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ