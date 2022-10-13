Mercedes-Benz начал выпускать грузовики в Китае

Компания Mercedes-Benz начала выпускать тяжелые тягачи Actros на заводе в Пекине, и первая партия локализованных машин поступит к заказчикам в начале ноября. Пока гамма грузовиков с трехлучевой звездой, которые производят на совместном предприятии Foton Daimler, состоит только из трехосных седельных тягачей с колесной формулой 6х4 и кабиной с двухместным спальником, но в будущем не исключено расширение линейки, пишет портал Motor.ru. Между тем, Mercedes-Benz инвестирует в развитие дилерской сети – до конца 2022 года количество точек обслуживания и продаж большегрузных Mercedes-Benz в Поднебесной достигнет ста штук.

Внешне и технически Mercedes-Benz Actros для Китая практически повторяет «глобальную», разница в штрихах. В частности, у китайской версии есть отдельный более экономичный «парковочный» кондиционер, который меньше нагружает двигатель. Также по умолчанию доступна кабина с двухместным спальникам. Опции стандартные – в числе прочих Mercedes-Benz Trucks предлагает противотуманные фары и увеличенный топливный бак.

Техника также изменений не претерпела: китайский Actros оснащается шестицилиндровым турбодизелем OM471 объемом 12,8 литра и 12-скоростной автоматизированной коробкой передач 12PowerShift. Привод – на две задние оси, то есть у тягачей колесной формула 6х4.

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Фото: Autohome.com.cn