Tesla рекордно увеличила поставки электромобилей в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla увеличил поставки со своего предприятия в Шанхае в сентябре до рекордного уровня после модернизации завода. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), поставки Tesla выросли на 8% по сравнению с августом, до 83135 штук, что стало максимумом с момента запуска производства в Шанхае в декабре 2019 года, пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, ранее Tesla завершила расширение производственных мощностей на своем заводе в Шанхае. Это позволит довести выпуск автомобилей Model 3 и Model Y на китайском предприятии примерно до 2200 единиц в неделю. Инвестиции в расширение производственных мощностей составили 1,2 млрд юаней (170 млн долларов).

Между тем, китайская BYD обошла Tesla в сентябре как крупнейший производитель электромобилей в КНР. Так, в прошлом месяце BYD поставила на рынок почти 95 тыс. электромобилей – на 14% больше, чем в августе. Поставки с учетом автомобилей с гибридным двигателем составили 201 тысячу единиц. Оба этих показателя BYD также были рекордными.

В свою очередь, американский производитель электрокаров Tesla пересматривает стратегию продаж в Китае, который является для компании вторым по значимости рынком после США. Так, Tesla планирует закрыть несколько шоу-румов и салонов в крупных городах и открыть точки, оснащенные сервисными мастерскими, в менее богатых пригородах. Таким образом, компания рассчитывает улучшить ситуацию с издержками на дистрибуцию и с жалобами китайских клиентов на слишком большие сроки доставки автомобилей и запчастей, а также ремонта. По мнению экспертов, такие меры Tesla являются логичными еще и потому, что во время многочисленных жестких локдаунов в Китае шоу-румы, у которых высока арендная плата, часто простаивали, а трафик посетителей заметно просел. Кроме того, аналитики полагают, что американской компании действительно лучше уделить больше внимания постпродажному обслуживанию для успешной конкуренции с многочисленными китайскими производителями электромобилей, которые нередко дешевле Tesla.

Фото: Tesla