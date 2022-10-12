Минивэн Hyundai Custo станет «глобальной» моделью

Минивэн Hyundai Custo на платформе Tucson, который выпускается в Китае на совместном предприятии Beijing Hyundai, станет «глобальной» моделью. Модель уже доступна для заказа у дилеров Hyundai в Тайване и в ближайшее время также появится в Таиланде, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. За пределами Поднебесной минивэн переименуют: название Custo поменяют на Custin. Визуальных и технических изменений не планируется, пишет портал Motor.ru.

Для Тайваня подтверждены богато оснащенные Hyundai Custin с семиместным салоном по схеме 2 + 2 + 3, безальтернативным 1,5-литровым турбомотором (170 л.с., 253 Нм), 8-скоростным «автоматом» и передним приводом. Стартовая цена составляет 1,3 млн тайваньских долларов (эквивалент 2,36 млн рублей по текущему курсу). За эти деньги покупатель получит пятиметровый минивэн с цифровой приборной панелью, портретно-ориентированным 10,4-дюймовым тачскрином мультимедиасистемы, кожаным салоном, шесть подушками безопасности, камерой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и системой контроля полосы.

Топ-версии Hyundai Custin положены мультиконтурные кресла второго ряда с оттоманками, вентиляцией и обогревом, беспроводные зарядки для гаджетов и боковые двери с электроприводом, который активируется взмахом ноги. Квота для Тайваня на три оставшихся месяца 2022 года – 600 машин, и по оценке местных экспертов, спрос превышает предложение.

Поскольку в Китае интерес к Hyundai Custo невысок (за девять месяцев 2022 года покупателей нашли всего 9 тыс. минивэнов), можно предположить, что география продаж будет расширяться. Пока подтверждена экспансия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Custo/Custin станет альтернативой кроссоверам, но в будущем не исключен выход на другие рынки.

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Фото: Hyundai