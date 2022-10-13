Белорусский авторынок в сентябре 2022 года рухнул в 10 раз

Белорусский авторынок в сентябре сократился на 90,4% и составил 374 машины. Самой востребованной маркой в первый месяц осени стала Geely с показателем 115 автомобилей, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

По итогам девяти месяцев 2022 года продажи новых легковых автомобилей в этой республике составили 12 138 единиц. Лидером автомобильного рынка Белоруссии с начала года остается LADA, реализовавшая 3 573 машины.

Как отмечают в БАА, в период санкций и постепенного ухода с рынка (или временной «заморозки» деятельности) большинства марок очевидно, что львиная доля нынешних продаж новых (или почти новых, с небольшим пробегом) автомобилей обеспечивает параллельный импорт. Количество таких поставок может в разы превышать официальные, поэтому реальный объем рынка может быть в 2 ‐ 3 раза больше.

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Фото: ООО «Ардера»