Рынок новых автобусов ушел «в минус»

Если по итогам 8 месяцев 2022 года рынку новых автобусов в России удавалось сохранять рост (+2,9% к январю – августу 2021-го), то уже за 9 месяцев он демонстрирует снижение (-0,6%). Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Причиной этого является сентябрьское падение на 30%. Так, в первый осенний месяц в нашей стране было куплено 660 новых автобусов (против 948 единиц в сентябре 2021 года).

Примерно треть от этого количества пришлась на марку «ПАЗ», автобусы которой разошлись тиражом в 214 экземпляров. Второе место в сентябрьском рейтинге занимает еще один отечественный бренд – «НЕФАЗ» (146 шт.). Замыкает тройку лидеров китайский Yutong с показателем в 100 единиц. Таким образом, на долю перечисленных марок суммарно приходится 70% всех купленных в сентябре новых автобусов.

А вот в модельном рейтинге лидирует НЕФАЗ-5299, результат которого составил 146 штук. Далее следуют два представителя Павловского автозавода – модели ПАЗ-3204 и ПАЗ-3205 (93 и 71 шт. соответственно). В ТОП-5 по итогам сентября попали еще Yutong ZK6122H9 (70 шт.) и Volgabus 4298 (56 шт.). Объем покупок каждого из оставшихся автобусов составил менее 50 экземпляров.

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2022 года в России было куплено в общей сложности 8879 новых автобусов. Более подробная информация об этом содержится в «Обзоре рынка новых коммерческих автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: НЕФАЗ