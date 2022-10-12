Гибридный Bentley Bentayga получил две новые версии

Компания Bentley представила две новые версии гибридной Bentayga – спортивную Bentayga S и комфортную Bentayga Azure. Обе получили модернизированную силовую установку, в основе которой – прежняя «битурбошестерка» 3.0, но электрическая надстройка полностью новая, пишет портал Motor.ru. Так, емкость батареи выросла до 18 кВт-ч (было 17,3 кВт-ч), а мощность электромотора – до 136 л.с. и 400 Нм. Суммарная отдача – 462 л.с. (700 Нм) вместо 450, что сократило время разгона до 100 км/ч на 0,2 секунды – до 5,3.

Кроссовер Bentayga S Hybrid способен проехать на электротяге больше 40 км и разогнаться до 254 км/ч. По аналогии с обычной Bentayga S V8, здесь немного зажаты амортизаторы и перекалибрована система стабилизации в режиме Sport, плюс звук двигателя в салоне звучит более насыщенно благодаря аудиосистеме, причем звучание настраивается отдельно для передних и задних пассажиров.

Штатно кроссоверы с приставкой «S» оснащены антихром-пакетом Blackline, куда также входят 22-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты. Другие обязательные атрибуты – спойлер от версии Speed, тонированные фонари и овальные патрубки выпускной системы. Для отделки салона используется микрофибра Dinamica и, конечно же, натуральная кожа.

Машины серии Azure выступают противоположностью «эскам». Стандартно они оборудованы комфортными передними сиденьями с 22 регулировками, подогревом и вентиляций. Кроме того, кроссоверы идут с пакетом электронных ассистентов Touring Specification и предлагают выбор из 15 вариантов оформления салона. Покупателям Bentayga Azure Hybrid не придется доплачивать за фоновую подсветку, двухцветный руль с подогревом и 22-дюймовые колеса.

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Фото: Bentley