С начала года более 650 тысяч автомобилей зарегистрировано в «ЭРА-ГЛОНАСС»

В государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» с начала 2022 года зарегистрировано более 650 тыс. автомобилей. Значительный рост подключений транспортных средств зафиксирован в первом и третьем кварталах текущего года – более 460 тыс. автомобилей. Этот показатель выше, чем в периоды ковидных ограничений 2020 года, сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС». При этом за первую неделю октября кнопка SOS уже установлена на 95 тыс. транспортных средствах. Статистика подтверждает, что ситуация на отечественном рынке стабилизируется, российские автопроизводители возобновляют оснащение автомобилей системами вызова экстренных служб, подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, с 1 октября 2022 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при ввозе на территорию России автомобилей необходимо оснащать их системами вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Для физических лиц мораторий на установку «тревожных кнопок» продолжит действовать до 1 февраля 2023 года.

С 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты машины. На сегодняшний день в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано свыше 9 млн автомобилей.

Фото: Kia