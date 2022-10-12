Казахстанский авторынок в сентябре 2022 года вырос на 14%

В Казахстане по итогам сентября продано 11 991 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 13,9% выше показателя годичной давности. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за девять месяцев 2022 года жители республики приобрели 86 611 машин – на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в сентябре остается Chevrolet, результат которой составил 4 000 автомобилей (+71,1%). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию на 32,3% до 2 574 машины. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1 336 экземпляров (+56,3%). Далее следует Toyota с показателем 820 проданных машин (-32,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Chery, чьи дилеры реализовали 560 автомобилей.

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