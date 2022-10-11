В России стартовали продажи нового кроссовера OMODA C5

Компания «Чери Автомобили Рус» представила в России новый кроссовер OMODA C5, который уже доступен для бронирования на официальном сайте марки omoda.ru и последующим приобретением в ноябре текущего года. Новинка предлагается в трех комплектациях –Joy, Lifestyle и Ultimate – по цене от 2 млн 429 тыс. 900 рублей до 2 млн 699 тыс. 900 рублей. В базовое оснащение OMODA C5 входят 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камера заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, включая стабилизацию курсовой устойчивости и антиблокировочную тормозную систему, четыре подушки безопасности, датчик света и система освещения с автоматическим отключением (Follow me home), круиз-контроль и возможность выбора режима вождения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, комбинированную отделку сидений, двухзонный климат-контроль, дефлекторы для второго ряда, беспроводная зарядка для смартфона, цифровую панель приборов диагональю 10.25 дюймов и аналогичных размеров систему мультимедиа с емкостным сенсорным экраном, навигация и др.

Новый OMODA C5 предложен с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 секунды, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 5,8 л, в смешанном режиме – 7,1 л и в городском – 9,5 л. Водителю доступны режимы Eco/Normal/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом. Габариты кроссовера OMODA C5, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Колесная база равна 2630 мм, объем багажного отделения составляет 378 л. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс автомобиля равен 190 мм.