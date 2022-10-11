Рынок новых электромобилей в сентябре вырос на 30%

В сентябре 2022 года россияне приобрели 209 новых электромобилей – на 29,8% больше, чем год назад. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

В ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги сентября 2022 года», который прошел 7 октября, специалисты агентства уже отмечали, что данный сегмент на российском рынке растет достаточно динамично. И хотя доля «электричек» в покупках пока очень мала, тем не менее, происходящие изменения в сегменте достаточно позитивны: появление новых марок и моделей, рост их абсолютного и долевого участия. Так, доля электромобилей на рынке новых легковых автомобилей выросла более чем втрое: с 0,14% (в сентябре 2021 года) до 0,47% (в сентябре 2022 года).

В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел немецкий Volkswagen с результатом 69 единиц. Это фактически треть рынка, погоду на котором «сделал» новичок (год назад в 2021 году электромобилей этого бренда на рынке не было). Однако сейчас он уже представлен целой линейкой из нескольких моделей.

На второй позиции находится американская Tesla (44 шт.), на третьей – Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замыкают немецкий Mercedes-Benz и китайский Hongqi (12 и 11 шт. соответственно). Отметим здесь еще один бренд – BMW с результатом 10 купленных экземпляров. Остальные 13 марок показали более скромные результаты, но здесь важно отметить, что у россиян в сегменте «электричек» в 2022 году растут возможности для выбора. Например, в сентябре в России стартовал выпуск отечественных электрокаров Evolute, приобретено несколько китайских CIIMO M-NV (7 шт.) и был представлен новый для нашей страны бренд – китайский Skywell.