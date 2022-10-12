Китайский Hongqi начал продажи роскошного минивэна HQ9

Китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW, начал продажи на местном рынке нового роскошного минивэна под названием HQ9. Стоимость новинки составляет от 358,8 тыс. юаней до 538,8 тыс. юаней (от 3 млн до 4,5 млн рублей по текущему курсу).
Как пишет портал Autonews.ru, переднеприводный минивэн получил 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 252 л.с., который работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже должны начаться и продажи гибридной версии автомобиля.
Машину оснастили массивной решеткой радиатора с вертикальными ламелями, узкими светодиодными фарами и многочисленными хромированными элементами. Также HQ9 оборудовали панорамной крышей, спойлером со стоп-сигналом и необычными фонарями, объединенными светодиодной полосой. В салоне машины установили цифровую приборную панель, большой сенсорный дисплей, беспроводную зарядку для смартфона и кресла, обтянутые кожей.
Ранее стало известно, что китайская Hongqi собирается выйти на российский рынок, составив конкуренцию отечественному Aurus. Ожидается, что в нашей стране марка будет представлена кроссоверами HS5 и E-HS9. Чуть позже у нам привезут и седаны Hongqi – H5 и H7. Если до российского рынка доберется и HQ9, то он может составить прямую конкуренцию роскошному минивэну Aurus Arsenal.
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Фото: Hongqi