АВТОВАЗ займется обслуживанием автомобилей Nissan в России после ухода японской марки

В рамках договоренностей о передаче 100% российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в государственную собственность АВТОВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки. Об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Планируется, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями японской марки, подпишут соответствующие соглашения с АВТОВАЗом, который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод Nissan в Санкт-Петербурге продлил простой до конца декабря 2022 года. Напомним, завод Nissan в Санкт-Петербурге с 14 марта приостановил работу в связи с перебоями поставок комплектующих. На этом предприятии выпускаются кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Тогда же компания Nissan также приостановила поставки в Россию внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения, который поступил в продажу в середине февраля 2022 года. Кроме того, кроссовер Nissan Terrano, который производился на мощностях московского завода «Рено Россия», после ухода Renault из нашей страны больше выпускаться не будет.

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 15135 автомобилей Nissan, что на 57,2% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Nissan на российском рынке в отчетный период стал кроссовер Qashqai с показателем 6616 автомобилей (-51%). Второе место занял Nissan X-Trail, на котором остановили свой выбор 5584 покупателя (-55,3%). Третий результат показал флагманский Nissan Murano – 1899 купленных машин (-74,1%).

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ