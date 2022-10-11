Evolute расширит дилерскую сеть в России

Компания «Моторинвест», чья дилерская сеть на сегодняшний день насчитывает 12 автосалонов по продаже электромобилей Evolute, планирует подписать еще около 16 новых дилерских договоров. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников.

«В первую очередь мы сейчас контрактуемся с дилерами, которые находятся в пилотных регионах, где будут устанавливаться быстрые электрозаправочные станции. Одно направление – от Санкт-Петербурга через Москву до Сочи, второе – на Казань, уже появился дилер в Крыму», – рассказал Андрей Резников.

В настоящее время дилерская сеть Evolute охватывает 9 регионов России – на старте продаж электромобили Evolute можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

Напомним, 28 сентября завод «Моторинвест» в Липецкой области начал серийное производство электромобилей Evolute. Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составит свыше 2 тыс. сотрудников. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров уже в октябре этого года. До конца нынешнего года в линейке Evolute появятся еще кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. В следующем году на предприятии «Моторинвест» также начнется производство кросс-купе I-Jet. Кроме того, «Моторинвест» на правах дистрибьютора представит на российском рынке премиальный внедорожник Voyah Free, который ожидается у дилеров в ноябре этого года.

«Относительно бренда Evolute можно сказать, что ожидания от марки очень высокие. В подтверждение этому: между «Авилон» и «Моторинвест» подписано соглашение о партнерстве. На данный момент мы уже заключили контракты с крупными корпоративными клиентами на поставку свыше 100 автомобилей Evolute. Первые автомобили бренда мы ждем в ближайшее время, в четвертом квартале поступит большая партия из 200 автомобилей, а в течение 1,5 – 2 месяцев готовимся к получению внедорожника класса «люкс» Voyah Free. Клиентам будет доступен заказ автомобилей Evolute в желаемой комплектации, в таком случае срок ожидания будет составлять около 2 месяцев», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор дилерских центров Mercedes-Benz, Audi и Evolute АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

Подробнее о перспективах моделей Evolute на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «КЛЮЧАВТО»