Китайский GAC представил новый молодежный кроссовер

Как пишет портал Autonews.ru , кроссовер GAC Trumpchi Emkoo построен на модульной платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) с независимой задней подвеской. Новинка получила агрессивный дизайн со светодиодной оптикой, скрытыми дверными ручками, спойлером, необычными фонарями и 19-дюймовыми колесными дисками.

Китайская компания GAC представила новый компактный кроссовер Trumpchi Emkoo, который предназначается для молодежной аудитории. Стоимость новинки составляет от 119,8 тыс. юаней, что соответствует 990 тыс. рублей по текущему курсу.

В салоне автомобиля установили спортивные кресла, цифровую приборную панель, сенсорный дисплей мультимедийной системы и проекционный дисплей. Водителю доступны аудиосистема Yamaha, климат-контроль и множество систем помощи на дороге.

Базовую версию новинки можно купить с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л, который работает совместно с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Также GAC Trumpchi Emkoo оснащается 2,0-литровым агрегатом и 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. Позже клиентам предложат и гибридную модификацию модели.

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Фото: CarsNewsChina