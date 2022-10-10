В начале октября доля «китайцев» на российском рынке превысила 30%

С 3 по 9 октября 2022 года в России было куплено 2916 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 30,3% от общего объема. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, доля «китайцев» на российском рынке впервые превысила отметку в 30%.

Среди китайских марок больше всего за последнюю неделю жители РФ приобретали автомобили Chery – 1148 единиц. Далее в рейтинге предпочтений идет Haval (771 шт.). При этом выше них в общем зачете оказывается только отечественная LADA (3713 шт.). Также среди «китайцев» стоит еще выделить Geely (538 шт.) и EXEED (252 шт.), которые занимают шестое и девятое места в марочном рейтинге российского рынка.

Из китайских моделей лучшей стал кроссовер Haval Jolion, который на прошлой неделе был куплен в количестве 539 экземпляров. По этому показателю он уступает лишь отечественной LADA Granta (2405 шт.). За Haval Jolion располагаются сразу две модели Chery – кроссоверы Tiggo 7 PRO и Tiggo 4 (536 и 444 шт. соответственно). В ТОП-10 модельного рейтинга попадают еще два «китайца» – Geely Coolray (285 шт.) и Geely Atlas Pro (143 шт.), занявшие седьмую и девятую позиции.