Dongfeng представил новые «хаммерообразные» внедорожники

Китайская компания Dongfeng продолжает расширять семейство «хаммерообразных» внедорожников. Около года назад родоначальником семейства Mengshi стал пикап М50, а теперь представлены и другие исполнения.

Как пишет портал «Китайские автомобили», новая линейка получила название Dongfeng Mengshi Retrograde 500 и состоит из четырех версий. Теперь покупателям доступны одно- и двухрядные фургоны со стандартной высотой крыши, а также варианты с так называемой «средней» и «высокой» крышей. Длина и ширина при этом стандартные – 5320 и 2310 мм соответственно. Предназначения у всех этих комплектаций разное, но в Dongfeng уже видят потенциальными покупателями различные государственные службы, в том числе службы спасения или скорой помощи.

Техническая часть не изменилась: 4-литровый турбодизель Cummins китайского производства, выдающий 200 л.с. и 600 Нм крутящего момента, сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном режиме составляет 13,5 литра на 100 км. Таким образом, с учетом двух полных баков машина сможет преодолеть до 900 км.