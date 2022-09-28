Dongfeng представил новые «хаммерообразные» внедорожники | АВТОСТАТ

Dongfeng представил новые «хаммерообразные» внедорожники

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Dongfeng представил новые «хаммерообразные» внедорожники

Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев
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Китайская компания Dongfeng продолжает расширять семейство «хаммерообразных» внедорожников. Около года назад родоначальником семейства Mengshi стал пикап М50, а теперь представлены и другие исполнения.

Как пишет портал «Китайские автомобили», новая линейка получила название Dongfeng Mengshi Retrograde 500 и состоит из четырех версий. Теперь покупателям доступны одно- и двухрядные фургоны со стандартной высотой крыши, а также варианты с так называемой «средней» и «высокой» крышей. Длина и ширина при этом стандартные – 5320 и 2310 мм соответственно. Предназначения у всех этих комплектаций разное, но в Dongfeng уже видят потенциальными покупателями различные государственные службы, в том числе службы спасения или скорой помощи.

Техническая часть не изменилась: 4-литровый турбодизель Cummins китайского производства, выдающий 200 л.с. и 600 Нм крутящего момента, сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Расход топлива в смешанном режиме составляет 13,5 литра на 100 км. Таким образом, с учетом двух полных баков машина сможет преодолеть до 900 км.

Dongfeng представил новые «хаммерообразные» внедорожники

В будущем модельный ряд семейства Mengshi пополнится новым внедорожником, который уже не похож на оригинальный Hummer. Судя по всему, он тоже станет базой для целого ряда различных спецверсий.

К слову, не стоит путать бензиновые Dongfeng Mengshi с электрическим суббрендом Mengshi, под которым компания планирует выпускать батарейные машины. Первенцами нового отделения могут стать M-Terrain и M-Terrain S, концепты которых концерн продемонстрировал еще в конце августа.

Сколько всего автомобилей Chery зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: autohome.com.cn

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайвнедорожникиsuvспецавтомобиликитайские автомобилиdongfeng

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