Бензиновый Chery Tiggo 7 Plus обновился вслед за гибридом

Компания Chery представила рестайлинговый вариант Tiggo 7 Plus (известен в России как Tiggo 7 Pro Max) для Китая с бензиновым мотором. Ожидается, что в продаже у китайских дилеров новинка появится до конца 2022 года.

Как пишет портал Motor.ru, Tiggo 7 Plus с традиционным двигателем позаимствовал у гибрида решетку радиатора с вертикальными ламелями, задний бампер с двумя парами патрубков, монофонарь с прозрачными вставками и надписью Chery. Отличаются «клыки» ходовых огней: у бензиновой версии они подчеркнуты фирменной красной полосой.

Салон обновлен с оглядкой на Omoda 5: в нем установлено единое табло с двумя экранами размерностью 12,3 дюйма каждый. Такие же размеры были у дисплеев до рестайлинга, но форма другая. Поменялось оформление дверных карт и центрального тоннеля, на котором больше нет крупной панели управления климатической системой: его заменила тонкая сенсорная полоса.