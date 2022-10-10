Бензиновый Chery Tiggo 7 Plus обновился вслед за гибридом

Компания Chery представила рестайлинговый вариант Tiggo 7 Plus (известен в России как Tiggo 7 Pro Max) для Китая с бензиновым мотором. Ожидается, что в продаже у китайских дилеров новинка появится до конца 2022 года.
Как пишет портал Motor.ru, Tiggo 7 Plus с традиционным двигателем позаимствовал у гибрида решетку радиатора с вертикальными ламелями, задний бампер с двумя парами патрубков, монофонарь с прозрачными вставками и надписью Chery. Отличаются «клыки» ходовых огней: у бензиновой версии они подчеркнуты фирменной красной полосой.
Салон обновлен с оглядкой на Omoda 5: в нем установлено единое табло с двумя экранами размерностью 12,3 дюйма каждый. Такие же размеры были у дисплеев до рестайлинга, но форма другая. Поменялось оформление дверных карт и центрального тоннеля, на котором больше нет крупной панели управления климатической системой: его заменила тонкая сенсорная полоса.
По предварительным данным, рестайлинговая версия Chery Tiggo 7 Plus будет продаваться только с одним мотором – 1,6-литровой бензиновой наддувной «четверкой» ACTECO мощностью 197 л.с. (290 Нм крутящего момента), пару которой составляет 7-диапазонный «робот» Getrag. Дореформенный кроссовер также предлагается с 1,5-литровым турбодвигателем на 156 л.с. (230 Нм момента), работающим в тандеме с «механикой» или «автоматом».
Сколько всего автомобилей Chery зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Chery