Американский автопром увеличит выпуск электромобилей в четыре раза к 2025 году

К 2025 году производство электромобилей в США может увеличиться в четыре раза. Пока же только 4% выпускаемых машин в Америке являются электрическими, а большая часть автозаводов по-прежнему выпускает автомобили с двигателями внутреннего сгорания, пишет газета «Известия».

По данным агентства Bloomberg, в первой половине 2022 года американский автопром выпустил 7,4 млн легковых и грузовых машин и только 323 тысячи из них были на электротяге. Традиционные автомобильные компании заявляют, что им необходимо продолжать выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания, чтобы финансировать исследования, необходимые для производства электромобилей.

Однако эксперты отмечают, что пока крупнейшие автомобильные компании мира, включая Honda, Stellantis и Toyota, еще только разрабатывают американский электромобиль, азиатские бренды производят у себя примерно в пять раз больше электромобилей, чем в Америке, а европейское производство электрокаров почти удвоилось. Таким образом, дальше тянуть традиционным производителям машин в деле разработки и внедрения электротранспорта будет нельзя, иначе всю долю американского рынка электромобилей захватит Tesla.

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