Tesla начала производство электрогрузовиков Semi

Американская компания Tesla начала выпуск электрического грузовика Semi, который встал на конвейер спустя пять лет после премьеры и три года после изначально запланированного срока старта производства. Как заявил глава Tesla Илон Маск, первой новинку получит компания Pepsi, которая заказала партию из 100 грузовиков еще в декабре 2017 года. О поставках другим клиентам пока ничего не сообщается, пишет портал Motor.ru.

Напомним, ранее компания Tesla опубликовала новые фотографии своего электрического грузовика Semi, который отличается дизайном от представленных ранее прототипов. Так, «зеленый» грузовик получил новые дверные ручки, измененную оптику и большие зеркала заднего вида. Изначально Tesla Semi будет выпускаться в версии с запасом хода в 500 миль (804 км). Позже в Tesla планируют выпустить и более доступную версию грузовика с запасом хода в 500 км.

В состав силовой установки Tesla Semi войдут четыре электродвигателя. По предварительным данным, грузовик сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с, а с прицепом массой 40 тонн – за 20 с. С полной батареей модель сможет проезжать до 800 – 1000 км, а экспресс-зарядка пополнит запас энергии в аккумуляторе с нуля до 70% всего за полчаса.

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Фото: Tesla