АВТОВАЗ прекратил выпуск LADA Granta без подушек безопасности

АВТОВАЗ прекратил производство базовых LADA Granta (кроме стандартного универсала) в исполнении Classic'22: в прайс-листах появилась новая стартовая комплектация Classic'22 Advance с двумя подушками безопасности и расширенным оснащением. Теперь самая доступная Granta в кузове «седан» стоит 749,9 тыс. рублей, лифтбек обойдется в 769,9 тыс. рублей, а кросс-универсал – в 818,9 тыс. рублей, выяснили специалисты сайта «Цена Авто».

Оснащение Classic'22 Advance отличается от предыдущей базовой комплектации Classic'22 не только парой подушек безопасности: новая версия получила также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», подогрев передних сидений и аудиосистему с поддержкой USB, SD-карт и Bluetooth. Кондиционера не предусмотрено, поэтому покупатель окажется перед непростым выбором. Дело в том, что для седанов и лифтбеков Granta разница между комплектациями Classic'22 Advance и Classic'22 Кондиционер составляет всего 6 тыс. рублей, поэтому нужно либо соглашаться на «лишнюю» подушку безопасности и магнитолу, либо выбирать кондиционер. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

Напомним, в настоящее время LADA Granta 2022 модельного года оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 52117 автомобилей LADA Granta, что на 44,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате вазовский «бюджетник» стал самой популярной моделью на российском авторынке.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ