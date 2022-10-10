«Моторинвест» в 2023 году планирует выпустить 15 тысяч электромобилей Evolute

Липецкий завод «Моторинвест» планирует выпустить в 2023 году 10 – 15 тысяч электромобилей российского бренда Evolute. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, добавив, что в этом году объем производства составит 3 тыс. электромобилей, около 40 – 50% из которых предназначены для корпоративных клиентов. В частности, речь идет о сервисе каршеринга электромобилей Green Crab (совместный проект «Соллерс Груп» и «Русгидро»), который начал работу во Владивостоке летом этого года. Также «Моторинвест» ведет переговоры о поставках с «Яндексом», однако подробности Андрей Резников не раскрыл.

Напомним, 28 сентября завод «Моторинвест» в Липецкой области начал серийное производство электромобилей Evolute. Мощность предприятия позволяет выпускать более 100 тыс. автомобилей в год, а его штат составит свыше 2 тыс. сотрудников. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал седан Evolute I-Pro, который будет доступен к заказу у официальных дилеров уже в октябре этого года. До конца нынешнего года в линейке Evolute появятся еще кроссовер I-Joy и минивэн I-Van. В следующем году на предприятии «Моторинвест» также начнется производство кросс-купе I-Jet. Кроме того, «Моторинвест» на правах дистрибьютора представит на российском рынке премиальный внедорожник Voyah Free, который ожидается у дилеров в ноябре этого года.