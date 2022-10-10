В Китае представлен новый премиальный электрокроссовер Feifan R7

Китайский автоконцерн SAIC представил новый кроссовер под названием R7. Продаваться модель будет под брендом Feifan. Продажи новинки на китайском рынке начнутся до конца года, а цены стартуют от 289,9 тыс. юаней (2,3 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Autonews.ru, длина купеобразного кроссовера Feifan R7 составляет 4900 мм, ширина – 1925 мм, а высота – 1655 мм. Размер колесной базы – 2950 мм. Машина получила безрамочные двери, скрытые ручки, панорамную крышу, рельефный капот, узкую светодиодную оптику и необычные колесные диски с низкопрофильной резиной.

Новинку оборудовали автопилотом третьего уровня. В пространстве кроссовер ориентируется с помощью специальных камер и лидара. В салоне машины установлен огромной дисплей, который включает в себя цифровую приборную панель и два экрана мультимедийной системы.