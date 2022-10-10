В Китае представлен новый премиальный электрокроссовер Feifan R7 | АВТОСТАТ

В Китае представлен новый премиальный электрокроссовер Feifan R7

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В Китае представлен новый премиальный электрокроссовер Feifan R7

Электрокары и гибриды в России
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Китайский автоконцерн SAIC представил новый кроссовер под названием R7. Продаваться модель будет под брендом Feifan. Продажи новинки на китайском рынке начнутся до конца года, а цены стартуют от 289,9 тыс. юаней (2,3 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет портал Autonews.ru, длина купеобразного кроссовера Feifan R7 составляет 4900 мм, ширина – 1925 мм, а высота – 1655 мм. Размер колесной базы – 2950 мм. Машина получила безрамочные двери, скрытые ручки, панорамную крышу, рельефный капот, узкую светодиодную оптику и необычные колесные диски с низкопрофильной резиной.

Новинку оборудовали автопилотом третьего уровня. В пространстве кроссовер ориентируется с помощью специальных камер и лидара. В салоне машины установлен огромной дисплей, который включает в себя цифровую приборную панель и два экрана мультимедийной системы.

В Китае представлен новый премиальный электрокроссовер Feifan R7

Купить новинку можно будет в двух модификациях. Так, клиентам предложат кроссовер с одним электромотором на задней оси мощностью 340 л.с. Также будет доступна полноприводная версия машины с двумя электродвигателями суммарной мощностью 544 л.с.

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Фото: CarsNewsChina

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкивнедорожникиэлектромобилиsuvкитайские автомобиликроссоверы

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