Dongfeng обновил бюджетный электрокроссовер EV EX1 PRO

Китайский автоконцерн Dongfeng представил обновленный кроссовер EV EX1 PRO. Стоимость новинки составляет от 55,7 тыс. юаней до 62,7 тыс. юаней (от 450 тысяч до 507 тыс. рублей по ткущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Dongfeng EV EX1 PRO построен на платформе Renault City K-ZE – электрического аналога Kwid для Китая, который выпускается уже три года совместными усилиями Renault, Nissan и Dongfeng. Снаружи электрокар получил незамысловатый дизайн с пластиковыми накладками на колесные арки, красным декором (в дорогой версии), колесными дисками от City K-ZE и рейлингами на крыше.

В салоне – та же черно-красная схема, тканевая обивка сидений, много физических переключателей и встроенный в переднюю панель экран мультимедийной системы. В списке оснащения числятся навигатор, система голосового управления и подушки безопасности – они стандартны для самого дешевого варианта.