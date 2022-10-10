BMW представил обновленный родстер Z4

Компания BMW представила обновленный родстер Z4, который появится на европейском рынке до конца 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», модернизированный автомобиль отличается новой решеткой радиатора с крупными ячейками, а также иным передним бампером. Уже в базовую комплектацию включен аэродинамический обвес M Sport и 18-дюймовые колеса. Интерьер у модели не изменился, не считая новых материалов и расширенного оснащения родстера.

Не коснулся рестайлинг и технической части. BMW Z4 доступна в версии sDrive20i и sDrive30i со 197-сильным и 258-сильным соответственно 2-литровым бензиновым двигателем, а топовой версией является 340-сильная M40i с 3-литровым мотором. Все агрегаты сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а для базового двигателя доступна 6-ступенчатая механическая трансмиссия.