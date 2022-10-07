Geely приобрела долю в Aston Martin и изучает возможности сотрудничества

Китайский холдинг Geely объявил о покупке 7,6% акций британской компании Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, став таким образом ее четвертым по величине акционером. Напомним, Geely пыталась купить долю в Aston Martin еще в 2020 году, но тогда сделка не состоялась.

Как пишет портал «Колеса.ру», Минувшим летом Geely через консорциум Atlas нацелился завладеть контрольным пакетом акций Aston Martin, предложив 1,3 млрд фунтов стерлингов инвестиций, но и это предложение было отклонено. В итоге китайский холдинг напрямую купил 7,6% акций, согласившись оставить контроль за компанией другим акционерам. Как появление Geely в структуре собственников Aston Martin повлияет на план развития британской компании, пока неизвестно. Но в Geely заявляют, что будут изучены возможности для сотрудничества.

В апреле руководство Aston Martin представило план электрификации модельного ряда Racing.Green и пообещала выпустить первый серийный электромобиль в 2025 году. Также к 2025 году Aston Martin хочет выйти на уровень продаж в 10 тыс. машин в год, тогда как по итогам 2021-го компания реализовала только 6178 автомобилей.

Добавим, что холдинг Geely уже владеет шведскими марками Volvo и Polestar, британскими Lotus и LEVC и 50-процентной долей в немецкой smart. Перечисленные марки под крылом Geely сейчас развиваются достаточно динамично и строят большие планы на будущее.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Aston Martin