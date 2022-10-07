Эксперты рассказали о главных трендах осени на рынке автомобилей с пробегом

По предварительной оценке агентства «АВТОСТАТ», российский рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре может составить около 450 тысяч единиц. В этом случае он снова покажет рост (+2,6%) по отношению к предыдущему месяцу. «Во многом это происходит за счет роста импорта автомобилей с пробегом. Прирост сентября к августу примерно соответствует цифрам ввоза. А вот внутренний оборот вторичного рынка не так уж и растет», - считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. В ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года» эксперты отдельно остановились на трендах вторичного рынка легковых автомобилей. Они отметили, что пробег «просел» меньше, чем рынок новых автомобилей. Традиционно этот сегмент – более инерционный, он медленнее растет и медленнее падает. Что касается цен на рынке подержанных автомобилей, то небольшой рост на них все еще продолжается. Это связано с дефицитом машин, так как рынок новых машин сильно «съежился». Текущая ситуация в стране подталкивает людей к более долгим срокам владения автомобилями. Одно время на российском рынке срок владения уменьшался (2018 – 2019 годы), но 2021 год (когда был быстрый рост цен на автомобили) и ситуация 2022 года привели к тому, что люди стали дольше «держать» автомобили. Вероятно, из-за дефицита машин на рынке цены на них падать не будут. А поскольку в более старших сегментах оборот автомобилей больше, там цены, возможно, останутся на нынешнем уровне.

Партнером онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» в этот раз выступила компания Jump.Finance. Кирилл Вагин, директор по развитию компании, основываясь на данных клиентского портфеля, добавил в копилку важных трендов вторичного рынка России ряд своих наблюдений. В частности, он отметил значительный рост среднего чека при покупках автомобилей с пробегом. Если в сентябре 2021 года средний чек по выкупу в его компании составлял примерно 672 082 рубля, то в сентябре 2022 года – уже 1 124 684 рубля. Выросло количество дилеров, работающих с подержанными машинами. А, кроме того, судя по клиентской базе Jump.Finance, которая за год значительно увеличилась (выросло число дилеров, работающих с использованием моментального выкупа как технологии), эксперт отметил в качестве трендов сокращение времени на сделку (с 2 – 3 дней до 2 – 3 часов) и время расчетов, связанных с оплатой (с 45 минут до 1 минуты). Сегодня рынок подталкивает людей к использованию инструментов для быстрого выкупа автомобилей: кто быстрее позвонил по объявлению и заплатил – тот и забирает автомобиль. Конкретно для автобизнеса разработаны специальные приложения по выездным сделкам, когда скупщик, выбрав форму договора, за 15 секунд (!) может заполнить необходимые поля и тут же переправить сделку на оплату.