Chery в сентябре 2022 года стала лидером среди иномарок в России

По итогам сентября в России было куплено 3850 автомобилей Chery, что на 9,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обогнав Kia, которая удерживала это звание на протяжении многих лет. За девять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 22220 машин (-21,2%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в сентябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2224 автомобиля (+33,7%). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановил свой выбор 882 покупателя (-50,5%). Третий результат показал семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO – 427 купленных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Chery начали продажи обновленного кроссовера Tiggo 4 PRO. А в начале следующего года компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8.