Chery в сентябре 2022 года стала лидером среди иномарок в России | АВТОСТАТ

Chery в сентябре 2022 года стала лидером среди иномарок в России

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Chery в сентябре 2022 года стала лидером среди иномарок в России

Легковые автомобили китайских брендов в России
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По итогам сентября в России было куплено 3850 автомобилей Chery, что на 9,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обогнав Kia, которая удерживала это звание на протяжении многих лет. За девять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 22220 машин (-21,2%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в сентябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2224 автомобиля (+33,7%). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановил свой выбор 882 покупателя (-50,5%). Третий результат показал семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO – 427 купленных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Chery начали продажи обновленного кроссовера Tiggo 4 PRO. А в начале следующего года компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8.

Chery в сентябре 2022 года стала лидером среди иномарок в России

По мнению руководителя отдела продаж «Chery Авилон» Павла Червякова, очевидно, что при практически полном отсутствии поставок седанов, которые в России в высоком спросе, Chery сможет очень быстро стать лидером в этой категории.

«Что касается Chery Tiggo 4 PRO, его основными конкурентами по ценовой категории и габаритам видятся такие китайские кроссоверы, как Geely Coolray и Haval Jolion. Однако целевая аудитория у Tiggo 4 PRO более возрастная и в первую очередь ценит практичность автомобиля, что новинка Chery и демонстрирует своими габаритами и полезным пространством в салоне. С выпуском данной модели получится привлечь клиентов, предпочитающих и корейские бренды. Целевая аудитория той же Creta, уверен, с интересом рассмотрит Tiggo 4 PRO. В то же время возможны пересечения интересов с моделью Tiggo 7 PRO, однако она, скорее, поможет продвигать Tiggo 4 PRO, чем отнимет продажи. Тем покупателям, которым в силу финансовых обстоятельств Tiggo 7 PRO выйдет дорого, можно предложить достойную альтернативу в виде Tiggo 4 PRO», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор дивизиона Химки ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилейкитайские автомобилиchery

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Комментарии 1
Илья Солодовников

Интересно как много воплей что типа никто не берет китайские авто Chery. А однако по факту выходит что покупают и еще как , корейцы позади и думаю уже не догонят.

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