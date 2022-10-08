Chery в сентябре 2022 года стала лидером среди иномарок в России

По итогам сентября в России было куплено 3850 автомобилей Chery, что на 9,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране, обогнав Kia, которая удерживала это звание на протяжении многих лет. За девять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 22220 машин (-21,2%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Самой популярной моделью Chery на российском рынке в сентябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2224 автомобиля (+33,7%). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановил свой выбор 882 покупателя (-50,5%). Третий результат показал семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO – 427 купленных машин.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Chery начали продажи обновленного кроссовера Tiggo 4 PRO. А в начале следующего года компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8.
По мнению руководителя отдела продаж «Chery Авилон» Павла Червякова, очевидно, что при практически полном отсутствии поставок седанов, которые в России в высоком спросе, Chery сможет очень быстро стать лидером в этой категории.
«Что касается Chery Tiggo 4 PRO, его основными конкурентами по ценовой категории и габаритам видятся такие китайские кроссоверы, как Geely Coolray и Haval Jolion. Однако целевая аудитория у Tiggo 4 PRO более возрастная и в первую очередь ценит практичность автомобиля, что новинка Chery и демонстрирует своими габаритами и полезным пространством в салоне. С выпуском данной модели получится привлечь клиентов, предпочитающих и корейские бренды. Целевая аудитория той же Creta, уверен, с интересом рассмотрит Tiggo 4 PRO. В то же время возможны пересечения интересов с моделью Tiggo 7 PRO, однако она, скорее, поможет продвигать Tiggo 4 PRO, чем отнимет продажи. Тем покупателям, которым в силу финансовых обстоятельств Tiggo 7 PRO выйдет дорого, можно предложить достойную альтернативу в виде Tiggo 4 PRO», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор дивизиона Химки ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров.
Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ
Интересно как много воплей что типа никто не берет китайские авто Chery. А однако по факту выходит что покупают и еще как , корейцы позади и думаю уже не догонят.
Илья