Китай – лидер по импорту новых автомобилей в Россию

В августе 2022 года объем импорта новых легковых машин в нашу страну составил 10,3 тыс. единиц. Такие данные в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» озвучил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Две трети (67,2%) новых автомобилей в последний месяц лета было ввезено из Китая. На втором месте по этому показателю находится Южная Корея (доля – 8,7%), на третьем – Казахстан (3,9%). В ТОП-5 стран также попали ОАЭ и Япония (3,7% и 3,6% соответственно).

Что касается автомобилей с пробегом, то за август в РФ их было импортировано 23,3 тыс. штук. Чаще всего их привозят из Японии (в августе – 76% от общего объема), но при этом доля подержанных «японцев» снижается, отмечает Сергей Удалов. Также автомобили с пробегом везут из Беларуси (5,3%), Армении (4,9%), Германии (4,7%), Южной Кореи (3,6%) и других стран.

Большую часть новых машин привозят из-за границы юридические лица. При этом доля «физиков» продолжает расти: если в январе она составляла 3%, то уже в августе повысилась до 23%. А вот подержанные автомобили из-за границы везут в основном физические лица: в январе она была равна 96%, в августе – 99%. При этом само количество ввозимых б/у машин с начала года увеличилось практически в 2 раза.

Видеозапись трансляции «АВТОСТАТ Оперативка» доступна по ссылке.

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Фото: АВТОСТАТ