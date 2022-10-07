Lamborghini представила обновленный кроссовер Urus

Компания Lamborghini представила обновленную версию кроссовера Urus, которая обзавелась приставкой S в названии. Новинка поступит в продажу в ближайшее время по цене от 195 тыс. евро.

Как пишет портал Autonews.ru, спортивный кроссовер оснащен 4-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 666 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Такой же агрегат устанавливается на экстремальную модификацию Urus под названием Performante. До «сотни» Urus S разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 305 км/ч. Вес машины составляет 2197 кг.

Обновленный Lamborghini Urus обзавелся новыми бамперами, дополнительными деталями из карбона, другой выхлопной системой, а также иными колесными дисками. К тому же автомобилю добавили новые варианты отделки салона.