Lamborghini представила обновленный кроссовер Urus | АВТОСТАТ

Lamborghini представила обновленный кроссовер Urus

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Компания Lamborghini представила обновленную версию кроссовера Urus, которая обзавелась приставкой S в названии. Новинка поступит в продажу в ближайшее время по цене от 195 тыс. евро.

Как пишет портал Autonews.ru, спортивный кроссовер оснащен 4-литровым бензиновым мотором V8 мощностью 666 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Такой же агрегат устанавливается на экстремальную модификацию Urus под названием Performante. До «сотни» Urus S разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость – 305 км/ч. Вес машины составляет 2197 кг.

Обновленный Lamborghini Urus обзавелся новыми бамперами, дополнительными деталями из карбона, другой выхлопной системой, а также иными колесными дисками. К тому же автомобилю добавили новые варианты отделки салона.

Lamborghini представила обновленный кроссовер Urus

Urus – первый кроссовер итальянского бренда суперкаров Lamborghini. Стандартная версия модели комплектуется 4-литровым «твит-турбо» V8 мощностью 641 л.с. До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется за 3,6 секунды.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Lamborghini

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиsuvкроссоверылюксовые автомобилиlamborghinilamborghini urus

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