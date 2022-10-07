Электрическая «ГАЗель» поступила в продажу

Горьковский автозавод начал мелкосерийное производство электромобилей GAZelle e-NN. Новинка предлагается как микроавтобус, фургон, фургон-комби, а также бортовой грузовик. Стоимость электрического микроавтобуса составляет от 6 млн рублей, что примерно в 1,5 раза дороже аналога с двигателем внутреннего сгорания, пишет портал Wroom.ru.

В конструкции электромобиля GAZelle e-NN сочетаются унифицированные компоненты модельного ряда легких коммерческих автомобилей ГАЗ и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса автомобиля – 4,6 т, грузоподъемность – до 2,5 т (бортовые модификации).

Электродвигатель – синхронный на постоянных магнитах, пиковая мощность – 100 кВт, максимальный крутящий момент – 310 Нм. Энергоемкость аккумуляторных батарей – 48 кВт/ч. Максимальная скорость – 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке – 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения, что особенно актуально при работе в режиме городских перевозок с частыми остановками. Для экономии электроэнергии на GAZelle e-NN установлены предпусковой подогреватель и отопитель салона, работающие на дизтопливе.

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Фото: ГАЗ