Что случилось на авторынке в сентябре?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» получили данные АО «ППК»* за сентябрь и начали подводить итоги авторынка. Так, рынок продолжает восстанавливаться (в сравнении с предыдущим месяцем), а доля китайских марок на нем по-прежнему растет. Но это далеко не все!

Больше самой актуальной информации вы получите в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года», который состоится уже сегодня, 7 октября, в 10-00 по московскому времени. Мы подробно расскажем вам о рынке легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Также затронем темы цен, автокредитования и импорта.

Партнером сегодняшнего мероприятия выступает компания Jump.Finance, представитель которой тоже выступит со своим докладом. Речь пойдет о том, как автодилеру быстро, прозрачно и законно выкупить автомобиль у физического лица.

У вас еще есть время, чтобы успеть зарегистрироваться на онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года»! Для этого достаточно пройти по ссылке: https://autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».