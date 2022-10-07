Skoda выпустит полностью электрическую Octavia

В настоящее время в модельной линейке Skoda только одна модель электромобиля – кроссовер Skoda Enyaq iV и его купеобразная модификация Skoda Enyaq Coupe iV, но вскоре гамма машин с электромотором пополнится сразу несколькими моделями. В их числе будет полностью электрическая версия бестселлера Skoda Octavia, работа над которой уже ведется. Но премьера серийного варианта этой модели ожидается не раньше 2030 года, а до этого появятся и другие электромобили Skoda, пишет портал Motor.ru.

Власти Европы рассматривают возможность запрета продажи с 2035 года новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, поэтому Skoda намерена перевести на электротягу свою самую популярную на рынке модель. Генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер при этом подчеркнул, что для других стран может сохраниться и версия Octavia с бензиновыми и дизельными моторами.

На 2024 год запланирован старт продаж обновленной Skoda Octavia текущего поколения, а к началу следующего десятилетия должна выйти модель полностью новой генерации. По данным издания Autocar, для будущей Octavia планируют использовать новейшую платформу SSP, которую разрабатывает концерн Volkswagen Group для своих электромобилей. Облик новинки будет выполнен в новой фирменной стилистике Modern Solid.

Электрическая Octavia получит от двух до четырех электромоторов, причем четырехмоторная силовая установка станет атрибутом самой мощной спортивной модификации RS. Оснащение будет включать батарею емкостью до 90 кВтч с поддержкой зарядных станций мощностью до 200 кВт, что мощнее, чем у любых существующих электромобилей Skoda и Volkswagen.

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Фото: Skoda