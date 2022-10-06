Новая спецверсия EXEED VX появилась у российских дилеров

Российские дилеры EXEED начали продажи специальной серии флагманского внедорожника VX, которая носит название President Limited Edition. Стоимость новой комплектации составляет 5 млн 649 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Лимитированная серия EXEED VX получила новый эксклюзивный оттенок кузова – глубокий зеленый «Эмеральд», и уникальный пакет отделки экстерьера, включающий в себя лого EXEED в бронзовом цвете, декоративную накладку на бампер сзади и особый дизайн решетки радиатора с акцентными вставками. Салон внедорожника впервые отделан коричневой кожей с контрастной строчкой и кантом. EXEED VX Limited Edition также будет доступен в цветах кузова «Титан» (темно-серый) и «Сагиттариус» (черный).
Обновления коснулись в том числе и ряда опций комфорта. Так, переднее пассажирское сиденье регулируется со стороны второго ряда для обеспечения максимального комфорта пассажира сзади. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях, гарантируя удобное положение в самых дальних поездках. Зимний пакет дополнен нагревательными элементами в спинках на двух рядах сидений. А заднее стекло и боковые стекла для второго и третьего ряда тонированы. EXEED VX Limited Edition оснащен автоматической подножкой, которая облегчает посадку и высадку из автомобиля.
Автомобиль предлагает широкий спектр бортовых гаджетов и зарядных слотов. Обновленные USB-разъемы дают возможность подключить не только устройства с традиционным Type A, который предназначен для зарядки и передачи данных, но и USB Type-C, что позволит заряжать любые смартфоны. Встроенный бортовой регистратор поможет записать и сохранить ключевые моменты поездки.
Напомним, полноразмерный семиместный внедорожник EXEED VX доступен на российском рынке с бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.
Внешний вид EXEED VX отличают внушительная решетка радиатора, светодиодная оптика, внутренний дизайн которой выполнен в виде кристаллизованных капелек воды, а также большие 20-дюймовые двухцветные литые диски с премиальным дизайном. Стоит также отметить функцию статического освещения поворотов, реализованную с помощью противотуманных LED-фар, которая автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом.
Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18 градусов, угол съезда – 20 градусов. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения EXEED VX равен 520 литрам.
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Фото: EXEED