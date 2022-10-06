Новая спецверсия EXEED VX появилась у российских дилеров

Российские дилеры EXEED начали продажи специальной серии флагманского внедорожника VX, которая носит название President Limited Edition. Стоимость новой комплектации составляет 5 млн 649 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Лимитированная серия EXEED VX получила новый эксклюзивный оттенок кузова – глубокий зеленый «Эмеральд», и уникальный пакет отделки экстерьера, включающий в себя лого EXEED в бронзовом цвете, декоративную накладку на бампер сзади и особый дизайн решетки радиатора с акцентными вставками. Салон внедорожника впервые отделан коричневой кожей с контрастной строчкой и кантом. EXEED VX Limited Edition также будет доступен в цветах кузова «Титан» (темно-серый) и «Сагиттариус» (черный).

Обновления коснулись в том числе и ряда опций комфорта. Так, переднее пассажирское сиденье регулируется со стороны второго ряда для обеспечения максимального комфорта пассажира сзади. Водительское сиденье регулируется в 12 направлениях, гарантируя удобное положение в самых дальних поездках. Зимний пакет дополнен нагревательными элементами в спинках на двух рядах сидений. А заднее стекло и боковые стекла для второго и третьего ряда тонированы. EXEED VX Limited Edition оснащен автоматической подножкой, которая облегчает посадку и высадку из автомобиля. Автомобиль предлагает широкий спектр бортовых гаджетов и зарядных слотов. Обновленные USB-разъемы дают возможность подключить не только устройства с традиционным Type A, который предназначен для зарядки и передачи данных, но и USB Type-C, что позволит заряжать любые смартфоны. Встроенный бортовой регистратор поможет записать и сохранить ключевые моменты поездки.