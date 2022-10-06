«АВТОСТАТ Оперативка»: расскажем об авторынке в сентябре

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали об итогах рынка новых легковых автомобилей в сентябре (+4% к августу, но -60% к сентябрю 2021 года). А каково положение дел в других сегментах – среди грузовиков и LCV? Об этом 7 октября в ходе «АВТОСТАТ Оперативки» расскажут руководители агентства Сергей Целиков и Сергей Удалов.

О том, как автодилеру быстро, прозрачно и законно выкупить автомобиль у физического лица, расскажет Кирилл Вагин, директор по развитию компании Jump.Finance, которая выступает партнером нашего мероприятия. Также в ходе прямого эфира можно будет задать ему свои вопросы.

Прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года» начнется завтра, в 10-00 по московскому времени. Формат мероприятия – онлайн.

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