ТОП-10 самых популярных автомобилей в России по итогам сентября 2022 года

Самой популярной моделью в России по итогам сентября остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 12156 покупателей (рост в 3,7 раза). Второе место занял китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, разошедшийся тиражом в 2224 экземпляра (+33,7%). Третья позиция в рейтинге российских бестселлеров принадлежит Haval Jolion с показателем 2070 машин (рост 3,1 раза), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Спрос на внедорожник LADA Niva Legend вырос в 2,2 раза до 2054 машин. Практически равные результаты показали Geely Coolray (1426 шт., +28,8%) и LADA Vesta (1424 шт., -82,4%). Внедорожник LADA Niva Travel нашел 1030 владельцев, что на 30,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Кроссовер Chery Tiggo 4 был куплен в количестве 882 единиц (-50,5%), Hyundai Creta – 852 штук (-83%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России по-прежнему кроссовер Geely Atlas PRO с показателем 762 автомобилей (рост в 2,8 раза).

О других итогах российского авторынка в сентябре подробно расскажут наши эксперты в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет завтра, 7 октября, в 10-00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ