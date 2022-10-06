Новый кроссовер OMODA C5 будет представлен в России 11 октября

Компания «Чери Автомобили Рус» объявила дату российской премьеры нового кроссовера OMODA C5. Онлайн-презентация новинки состоится 11 октября в 18.30 (по московскому времени) на официальном сайте марки omoda.ru, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, габариты кроссовера OMODA C5, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Колесная база равна 2630 мм, объем багажного отделения составляет 378 л. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс автомобиля равен 190 мм.

Новый OMODA C5 будет предложен с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 секунды, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 5,8 л, в смешанном режиме – 7,1 л и в городском – 9,5 л. Водителю доступны режимы Eco/Normal/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне компания «Чери Автомобили Рус» объявила о планах представить третий бренд в России – OMODA. Автомобили новой марки на российском рынке будут представлены в сегменте high middle, и как рассчитывают в «Чери Автомобили Рус», станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России. Линейка бренда OMODA будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен. Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров.

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Фото: Chery