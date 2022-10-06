АЕБ: российский авторынок в сентябре 2022 года снизился на 60%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в сентябре сократились на 59,6% до 46698 машин. По итогам девяти месяцев 2022 года российский авторынок составил 506661 автомобиль (-59,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Между тем, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам сентября 2022 года составил 44398 единиц, что на 60,4% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом эксперты отмечают, что по отношению к августу нынешнего года российский авторынок показывает небольшой рост (+4%). С начала года в России было куплено 474703 легковых машины – на 59,2% меньше, чем в январе – сентябре 2021 года.

Лидерство на рынке удерживает отечественная марка LADA – в прошлом месяце россияне приобрели 17490 этих автомобилей (+9,8%). Среди иномарок самой популярной впервые стала китайская Chery, чей результат составил 3850 машин (-9,6%). Таким образом, Kia опустилась на третью строчку рейтинга продаж с показателем 3291 купленный автомобиль (-80,7%). Далее следует марка Haval, чьи кроссоверы выбрали 3176 покупателей (+3,6%). Автомобили Hyundai разошлись в количестве 2808 экземпляров, что 78,3% меньше по сравнению с прошлым годом. В ТОП-10 лидеров российского авторынка по итогам сентября также вошли: Geely (2780 шт., +3,3%), Renault (1576 шт., -81,7%), EXEED (1283 шт., рост в 7,4 раза), Toyota (1178 шт., -86,5%) и Volkswagen (946 шт., -86,5%).

Во сколько обходится содержание автомобилей этих (и других) марок – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: РОЛЬФ