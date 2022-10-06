Продажи китайских автомобилей в России растут второй месяц подряд

В сентябре 2022 года россияне купили 12 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок, что на 8% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Нельзя не отметить и тот факт, что «китайцы» растут уже второй месяц подряд (в августе – на 20%), в то время как весь российский авторынок продолжает свое падение. Напомним, что по итогам сентября он снизился на 60% (к сентябрю 2021-го), о чем более подробно можно узнать здесь.
На это фоне продолжает увеличиваться рыночная доля китайских марок. Если в начале года она составляла около 10%, то в сентябре уже достигла 27%. Иными словами, доля «китайцев» на российском авторынке выросла почти в 3 раза.
Свыше 90% всех купленных в первый месяц осени новых китайских легковых машин пришлось на 4 бренда. Лидирует Chery с результатом 3850 единиц, что соответствует примерно одной трети от общего объема. На втором месте – Haval (3176 шт.), на третьем – Geely (2780 шт.). Отметим и EXEED (1283 шт.), которому тоже удалось преодолеть тысячную отметку. А вот объемы покупок остальных «китайцев» в сентябре составили менее 300 экземпляров.
В рейтинге самых популярных моделей из КНР на этот раз первенствует Chery Tiggo 7 PRO, который за сентябрь был куплен в количестве 2224 единиц. Но вторую позицию опустился самый популярный «китаец» по итогам августа – Haval Jolion (2070 шт.). Замкнул тройку лидеров Geely Coolray с показателем 1426 автомобилей. У каждого из оставшихся китайских моделей объемы рынка составили менее 1 тысячи штук.
О других итогах российского авторынка в сентябре подробно расскажут наши эксперты в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет завтра, 7 октября, в 10-00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ