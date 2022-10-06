Продажи китайских автомобилей в России растут второй месяц подряд

В сентябре 2022 года россияне купили 12 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок, что на 8% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Нельзя не отметить и тот факт, что «китайцы» растут уже второй месяц подряд (в августе – на 20%), в то время как весь российский авторынок продолжает свое падение. Напомним, что по итогам сентября он снизился на 60% (к сентябрю 2021-го), о чем более подробно можно узнать здесь.

На это фоне продолжает увеличиваться рыночная доля китайских марок. Если в начале года она составляла около 10%, то в сентябре уже достигла 27%. Иными словами, доля «китайцев» на российском авторынке выросла почти в 3 раза.

Свыше 90% всех купленных в первый месяц осени новых китайских легковых машин пришлось на 4 бренда. Лидирует Chery с результатом 3850 единиц, что соответствует примерно одной трети от общего объема. На втором месте – Haval (3176 шт.), на третьем – Geely (2780 шт.). Отметим и EXEED (1283 шт.), которому тоже удалось преодолеть тысячную отметку. А вот объемы покупок остальных «китайцев» в сентябре составили менее 300 экземпляров.