Рынок Литвы в сентябре впервые вырос после 14 месяцев падения

Больше года - с июня 2021 года эксперты агентства «АВТОСТАТ» ежемесячно фиксировали в Литве падение продаж новых автомобилей. Летом 2022 года в отдельные месяцы падение выражалось двузначными цифрами, в июле рынок вообще упал на треть. О некой стабилизации в продажах машин специалисты заговорили только в августе 2022 года, когда на рынке было отмечено незначительное падение (-0,6%).

Наконец, в сентябре 2022 года, согласно предварительным данным портала AutoTyrimai (со ссылкой на информацию госпредприятия «Регитра»), в стране было реализовано 2546 легких и легких коммерческих автомобиля, что на 13% больше, чем год назад (2253 шт.). Причем местные эксперты полагают, что теперь рост на их авторынке сохранится по крайней мере до конца нынешнего года. Они отметили, что литовский рынок легковых машин в сентябре увеличился на 10,2% до 2228 экземпляров, а легких коммерческих автомобилей – на 37,7% до 318 единиц.

В марочном рейтинге на первом месте осталась Тоyota, реализовав 555 автомобилей. А вот второе место неожиданно для всех занял Opel с результатом 195 автомобилей. Бренду Volkswagen пришлось уступить конкуренту с разницей всего в 1 автомобиль и опуститься на третье место: в Литве в сентябре реализовано 194 машины этой марки. В премиальном сегменте BMW сохранил свое лидерство, продав 92 автомобиля.

В модельном рейтинге в тройку лидеров вошли: Toyota RAV4 (247 шт.), Opel Crossland (187 шт.) и Kia Sportage (104 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master (45 шт.).