В сентябре россияне приобрели новых автомобилей на 4% больше, чем в августе

По итогам сентября 2022 года в России было куплено 44 398 новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем в августе. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом российский авторынок восстанавливается уже четвертый месяц подряд.

Напомним, что в мае был зафиксирован его наименьший результат – 27 458 единиц. А летом объемы авторынка с каждым месяцем росли: июнь – 32 731 шт., июль – 35 583 шт., август – 42 593 шт. Вот и в сентябре рост сохранился (44 398 шт.), но если сравнивать достигнутый показатель с уровнем годичной давности (сентября 2021-го), то он будет на 60% ниже.

Почти 40% всех купленных в первый осенний месяц новых машин пришлось отечественную марку LADA, что составляет 17 490 экземпляров. На второе место впервые поднялся китайский бренд Chery (3 850 шт.), результат которого оказывается в 4,5 раза меньше, чем у лидера. На третью позицию опустилась корейская Kia (3 291 шт.), от которой немного отстает китайский Haval (3 176 шт.). Замыкает ТОП-5 марочного рейтинга корейский Hyundai (2 808 шт.).